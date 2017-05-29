Северная Корея провела очередные испытания

29 Мая 2017 09:00

Запущенная ракета упала в экономической зоне Японии - страна уже заявила решительный протест против действий КНДР. Старт произвели из района города Вонсан. В японском правительстве заявили, что на данный момент ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Из-за запуска ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности страны.