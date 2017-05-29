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Северная Корея провела очередные испытания
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29 Мая 2017 09:00

Северная Корея провела очередные испытания

Запущенная ракета упала в экономической зоне Японии - страна уже заявила решительный протест против действий КНДР. Старт произвели из района города Вонсан. В японском правительстве заявили, что на данный момент ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Из-за запуска ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности страны.
  

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