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15 Апреля 2017 09:16

Северная Корея отмечает национальный праздник

Северная Корея отмечает национальный праздник - 105-ю годовщину со дня рождения вечного президента страны Ким Ир Сена. По этому случаю на главной площади Пхеньяна проходят торжественные мероприятия. Местные власти организовали грандиозный военный парад, который принимает лидер КНДР Ким Чен Ын. Вдоль реки Тэдонган выстроились сотни единиц техники с солдатами. Ожидается, что в рамках мероприятия будут продемонстрированы последние военные разработки страны, в том числе ракетные. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал КНДР угрозой и назвал ситуацию в регионе напряженной. В связи с этим к берегам Корейского полуострова направлена американская ударная авианосная группировка, возглавляемая авианосцем "Карл Винсо".