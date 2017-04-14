Северная Корея отмечает национальный праздник

В мире
15 Апреля 2017 09:16
Северная Корея отмечает национальный праздникСеверная Корея отмечает национальный праздник - 105-ю годовщину со дня рождения вечного президента страны Ким Ир Сена. По этому случаю на главной площади Пхеньяна проходят торжественные мероприятия. Местные власти организовали грандиозный военный парад, который принимает лидер КНДР Ким Чен Ын. Вдоль реки Тэдонган выстроились сотни единиц техники с солдатами. Ожидается, что в рамках мероприятия будут продемонстрированы последние военные разработки страны, в том числе ракетные. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал КНДР угрозой и назвал ситуацию в регионе напряженной. В связи с этим к берегам Корейского полуострова направлена американская ударная авианосная группировка, возглавляемая авианосцем "Карл Винсо".
Другие новости
15.04.2017 12:05 / В мире В Иерусалиме десятки тысяч людей ждут схождения Благодатного огня
15.04.2017 09:19 / В мире Террористы "Исламского государства" угрожают Германии новыми атаками
14.04.2017 19:12 / В мире В Иерусалиме мужчина зарезал британскую туристку
14.04.2017 19:08 / В мире США впервые применили сверхмощную неядерную фугасную бомбу GBU-43
14.04.2017 19:06 / В мире США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее
14.04.2017 19:05 / В мире После полувековых попыток стать членом ЕС Турция может отказаться от своих планов
14.04.2017 15:08 / В мире У United Airlines пассажира в полете укусил скорпион
14.04.2017 15:05 / В мире На юге Турции задержали пять боевиков "Исламского государства"
14.04.2017 15:02 / В мире США готовы нанести упреждающий удар по Северной Корее
14.04.2017 12:06 / В мире Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов
14.04.2017 12:04 / В мире Французские следователи требуют лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета
14.04.2017 09:16 / В мире На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки
14.04.2017 09:12 / В мире В Мексике туристический автобус столкнулся с бензовозом и взорвался
14.04.2017 09:11 / В мире В воскресенье турецкие избиратели выразят свое отношение к реформе Конституции
14.04.2017 09:06 / В мире Руководство Каннского кинофестиваля объявило программу юбилейного 70-го форума
14.04.2017 08:06 / В мире В Сеуле эвакуируют здание компании Samsung
14.04.2017 08:00 / В мире Стрельба в США
14.04.2017 07:26 / В мире Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен