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Серия взрывов прогремела в сирийской столице
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13 Января 2017 21:15

Серия взрывов прогремела в сирийской столице

Ракетному обстрелу подвергся военный аэропорт в пригороде Дамаска - это важнейший стратегический объект, который используется в основном элитными отрядами республиканской гвардии.   Уничтожен склад боеприпасов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. В сообщении Вооруженных сил Сирии говорится, что авианалет могла совершить израильская авиация. Власти страны также предупредили о возможных ответных мерах. Армия обороны Израиля комментировать инцидент отказалась. А несколькими часами ранее мощный взрыв раздался в правительственном квартале Дамаска. Погибли 7 человек, свыше десятка пострадали. По сообщениям местной полиции,   смертник привел в действие пояс с взрывчаткой у входа в спортивный клуб.

 

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