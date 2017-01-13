Серия взрывов прогремела в сирийской столице

13 Января 2017 21:15

Ракетному обстрелу подвергся военный аэропорт в пригороде Дамаска - это важнейший стратегический объект, который используется в основном элитными отрядами республиканской гвардии. Уничтожен склад боеприпасов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. В сообщении Вооруженных сил Сирии говорится, что авианалет могла совершить израильская авиация. Власти страны также предупредили о возможных ответных мерах. Армия обороны Израиля комментировать инцидент отказалась. А несколькими часами ранее мощный взрыв раздался в правительственном квартале Дамаска. Погибли 7 человек, свыше десятка пострадали. По сообщениям местной полиции, смертник привел в действие пояс с взрывчаткой у входа в спортивный клуб.