Серия взрывов прогремела на заводе в Чехии

23 Февраля 2017 21:20

Срочные новости приходят из Чехии. Там на одном из заводов на востоке страны прогремела серия взрывов. По меньшей мере 19 человек получили ранения. Первый взрыв произошел в производственном цехе завода неподалеку от города Поличка, вслед за этим последовали еще несколько. Спасательная операция продолжается уже несколько часов. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия. Причины ЧП выясняются.