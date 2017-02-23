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Серия взрывов прогремела на заводе в Чехии
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23 Февраля 2017 21:20

Серия взрывов прогремела на заводе в Чехии

Срочные новости приходят из Чехии. Там на одном из заводов на востоке страны прогремела серия взрывов. По меньшей мере 19 человек получили ранения. Первый взрыв произошел в производственном цехе завода неподалеку от города Поличка, вслед за этим последовали еще несколько. Спасательная операция продолжается уже несколько часов. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия. Причины ЧП выясняются.

  

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