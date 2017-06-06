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Серия вооруженных нападений в Иране
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7 Июня 2017 12:04

Серия вооруженных нападений в Иране

В здании парламента сегодня утром был открыт огонь. А в шиитском мавзолее смертник подорвал себя. По разным данным убито до семи человек. Есть раненые, несколько до сих пор - в заложниках. Данные о нападавших противоречивы. Священное для шиитов здание находится на юге Тегерана, примерно в 20-ти километрах от парламента. Ответственность за нападения взяло на себя “Исламское государство”. 

  

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