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Серьезное ДТП в Таиланде
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3 Января 2017 09:09

Серьезное ДТП в Таиланде

На востоке страны столкнулись и загорелись пассажирский фургон и небольшой грузовик.  Микроавтобус был полон пассажиров.  Погибли 25 человек, в том числе и водитель пикапа. По предварительным данным полиции, он  заснул во время движения и вылетел на встречную полосу.

 

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