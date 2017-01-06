Серьезное ДТП в Таиланде

3 Января 2017 09:09

На востоке страны столкнулись и загорелись пассажирский фургон и небольшой грузовик. Микроавтобус был полон пассажиров. Погибли 25 человек, в том числе и водитель пикапа. По предварительным данным полиции, он заснул во время движения и вылетел на встречную полосу.