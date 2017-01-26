Серьезное ДТП в Израиле

27 Января 2017 09:06

Рейсовый автобус упал с высоты 300 метров. 2 человека погибли, еще 20 ранены. Сколько всего пассажиров было в машине, пока неизвестно. Спасатели пробуют перевернуть автобус. Работы осложняет местность. Это овраг, вокруг которого много деревьев. Причины ЧП устанавливаются. Водитель либо уснул за рулем, либо не справился с управлением.