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Серьезное ДТП в Израиле
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27 Января 2017 09:06

Серьезное ДТП в Израиле

Рейсовый автобус упал с высоты 300 метров. 2 человека погибли, еще 20 ранены. Сколько всего пассажиров было в машине, пока неизвестно. Спасатели пробуют перевернуть автобус. Работы осложняет местность. Это овраг, вокруг которого много деревьев. Причины ЧП устанавливаются. Водитель либо уснул за рулем, либо не справился с управлением.

  

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