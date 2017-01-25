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Серьезное ДТП в американском городе Норт-Солт-Лейк
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25 Января 2017 15:08

Серьезное ДТП в американском городе Норт-Солт-Лейк

Серьезное ДТП в американском городе Норт-Солт-Лейк (штат Юта). Пассажирский поезд на полном ходу протаранил грузовик и его разорвало на две части. К счастью, спасатели быстро добрались до пострадавших - водителей и пассажиров фуры, а потом эвакуировали поезд. Люди в вагонах не пострадали. Причиной аварии, скорее всего, стала неисправность семафора и шлагбаума из-за погодных условий.

  

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