Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Серьезное ДТП на Тайване
В мире
RSS
Серьезное ДТП на Тайване
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 09:04

Серьезное ДТП на Тайване

Экскурсионный автобус возвращался из региона Тайчжун, сошел с трассы и перевернулся. Погибли 34 человека, еще 12 - в тяжелом состоянии. Инцидент произошел недалеко от Тайбэя – административного центра острова. Причина аварии пока не установлена. На месте еще работают спасатели.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =