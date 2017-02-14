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14 Февраля 2017 09:04

Серьезное ДТП на Тайване

Экскурсионный автобус возвращался из региона Тайчжун, сошел с трассы и перевернулся. Погибли 34 человека, еще 12 - в тяжелом состоянии. Инцидент произошел недалеко от Тайбэя – административного центра острова. Причина аварии пока не установлена. На месте еще работают спасатели.