15 Февраля 2017 19:06

Сегодня Сербия отмечает главный национальный праздник - День государственности. 15 февраля 1835 года была принята первая Конституция страны. С праздником президента Сербии Томислава Николича и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поздравил также сербского лидера с 65-м днем рождения. Глава государства выразил убеждение, что дружественные отношения между странами и совпадение взглядов по основным направлениям международной политики будут и в дальнейшем способствовать расширению двустороннего сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.