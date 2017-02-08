Сенат США утвердил генерального прокурора

9 Февраля 2017 09:09

Им стал Джефф Сешнс, кандидатуру которого предложил президент Дональд Трамп. За Сешнса проголосовали 52 сенатора, против — 47. Напомним, до настоящего времени он сенатор-республиканец от штата Алабама, является ветераном вооруженных сил США. В палате представителей Сешнс возглавлял два подкомитета по иммиграции и стратегическим силам. Еще он известен своей жесткой позицией в отношении миграционного контроля.