Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сенат США утвердил генерального прокурора
В мире
RSS
Сенат США утвердил генерального прокурора
Скачать Поделиться

9 Февраля 2017 09:09

Сенат США утвердил генерального прокурора

Им стал Джефф Сешнс, кандидатуру которого предложил президент Дональд Трамп. За Сешнса проголосовали 52 сенатора, против — 47. Напомним, до настоящего времени он сенатор-республиканец от штата Алабама, является ветераном вооруженных сил США. В палате представителей Сешнс возглавлял два подкомитета по иммиграции и стратегическим силам. Еще он известен своей жесткой позицией в отношении миграционного контроля.

  

Другие новости

Вместо бейджа - микрочип Замест бейджа - мікрачып 09.02.2017 08:05 / В мире Вместо бейджа - микрочип

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =