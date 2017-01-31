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Семь марафонов за неделю на семи континентах
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31 Января 2017 12:15

Семь марафонов за неделю на семи континентах

Сложнейшее испытание выдержали 33 бегуна-экстремала. Первый забег спортсмены преодолели в снегах Антарктиды 23 января, после в Чили, США, Испании, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах и Австралии. В общей сложности спортсмены пробежали 294 километра, а перелеты составили 59 часов. Победу же одержал Майкл Уордиан. Американец выиграл все 7 забегов.
  

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