Сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

5 Мая 2017 09:06

Документ подписали накануне в Астане страны, выступившие гарантами перемирия: Россия, Турция и Иран.

Предусмотрено создание четырех зон безопасности на территории Арабской Республики: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, на юге Сирии и в Восточной Гуте. Там правительственным и оппозиционным войскам запрещено применять оружие. В этих зонах будет обеспечен проход гуманитарных конвоев.