Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
В мире
RSS
Сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 09:06

Сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Документ подписали накануне в Астане страны, выступившие гарантами перемирия: Россия, Турция и Иран.

Предусмотрено создание четырех зон безопасности на территории Арабской Республики: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, на юге Сирии и в Восточной Гуте. Там правительственным и оппозиционным войскам запрещено применять оружие. В этих зонах будет обеспечен проход гуманитарных конвоев.

  

Другие новости

Стрельба в центре Афин Стральба ў цэнтры Афін 05.05.2017 08:01 / В мире Стрельба в центре Афин
Obamacare заменят Obamacare заменяць 05.05.2017 07:11 / В мире Obamacare заменят

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =