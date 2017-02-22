21 Февраля 2017 21:14

Весь политический мир, да и не только, потрясла печальная новость об уходе из жизни постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Он скоропостижно скончался накануне в Нью-Йорке - буквально за день до своего юбилея. Сегодня Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет. Москвичи несут цветы и свечи к зданию МИДа в столице России, чтобы почтить память человека, который отстаивал интересы страны на мировой арене и запомнился всем как блестящий дипломат, ловко отражающий нападки оппонентов. Работе на дипломатическом поприще он отдал 40 лет своей жизни. Сегодня постпред России при ООН Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Указ подписан в Кремле.

В МИД России Виталий Чуркин пришел работать сразу после окончания МГИМО в 1974. Был переводчиком, пресс-секретарем, послом в Канаде и Бельгии. И именно сюда сегодня простые москвичи и гости столицы приносят цветы, зажигают свечи, чтобы проститься с одним из самых талантливых дипломатов современности.

Дипломатической работе Виталий Чуркин посвятил более 40 лет. Последние 10 он работал на одном из самых ответственных постов - постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Именно на этой работе он и запомнился широкой аудитории - особенно его пикировки с западными дипломатами, острые ответы и яркие речи. Многие его выступления разлетались на цитаты, которые становились афоризмами.

Одной из главных соперниц Чуркина по словесным баталиям была представительница США Саманта Пауэр, известная своей жесткой антироссийской позицией. Ей доставалось больше других.

В декабре прошлого года Пауэр разразилась тирадой о ситуации в сирийском Алеппо, в частности, что они встанут "в один ряд с событиями мировой истории, определяющими современное понимание зла".

Виталий Чуркин (1952-2017 гг.):

"Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свою речь, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся".

Редкий оппонент мог избежать яркого и едкого ответа со стороны российского дипломата. В октябре 2016 года американский представитель в очередной раз обвинила Россию в бомбардировках мирного населения в Алеппо. В качестве доказательства Пауэр предъявила листовки, которые, якобы, разбрасывала российская авиация. В поддержку США выступил заместитель Генсека ООН Стивен О'Брайен, перефразировав произведение шотландского поэта Роберта Бернса, он заявил, что "если сирийцы переживут сегодня, то будут голодать завтра". Чуркин в ответ указал дипломату на некую неуместность стихотворных выражений на международной площадке.

Виталий Чуркин (1952-2017 гг.):

"Мистер О'Брайен, если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы бы пошли в театр. От руководителей ООН, особенно когда они приглашаются на заседание Совета Безопасности, ждешь объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось".

Впрочем, несмотря на все дипломатические словесные выпады, которые происходили в стенах ООН, сегодня из разных стран приходят соболезнования. Так, уже бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги. И назвала Виталия Чуркина "маэстро дипломатии" и "глубоко неравнодушным человеком, который сделал все, что мог, чтобы преодолеть разногласия США и России".

Чуркин сравнивал труд дипломатов с трудом сталеваров: ежедневный 12-часовой рабочий день и периодические ночные бдения на длинных и сложных заседаниях являлись для него правилом, а не исключением. Дипломат был ярким и последовательным защитником российских интересов в период самых острых международных кризисов. Он всегда умел найти нужные слова.

К слову, в детстве Виталий Чуркин мечтал играть в кино, подростком он даже снялся в нескольких фильмах. Возможно, поэтому яркие выступления в его дипломатической карьере были так наполнены эмоциями и переживаниями.

Виталий Чуркин умер на боевом посту, прямо в своем кабинете в российской миссии ООН в Нью-Йорке. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность. Сегодня бриллианту российской дипломатии (так называли его коллеги) исполнилось бы 65 лет.