Сегодня в Женеве проходит новый раунд переговоров по ситуации в Сирии

23 Февраля 2017 15:04

Союз Москвы, Анкары и Тегерана на этом направлении в прошлом году уже принес определенные успехи - в конце декабря страны выступили гарантами всеобъемлющего перемирия в Сирии, а также сформировали переговорную площадку в Астане, которая призвана дополнить женевский формат.

В Организации Объединенных Наций на этом фоне с удовлетворением отмечают, что правительственными войсками и оппозицией в целом соблюдаются установленные правила режима прекращения огня. Однако при этом не прекращаются и боевые действия различных сил, направленные против экстремистских группировок по всей Сирии.