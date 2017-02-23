В мире
23 Февраля 2017 15:04
Сегодня в Женеве проходит новый раунд переговоров по ситуации в Сирии
Союз Москвы, Анкары и Тегерана на этом направлении в прошлом году уже принес определенные успехи - в конце декабря страны выступили гарантами всеобъемлющего перемирия в Сирии, а также сформировали переговорную площадку в Астане, которая призвана дополнить женевский формат.
В Организации Объединенных Наций на этом фоне с удовлетворением отмечают, что правительственными войсками и оппозицией в целом соблюдаются установленные правила режима прекращения огня. Однако при этом не прекращаются и боевые действия различных сил, направленные против экстремистских группировок по всей Сирии.
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