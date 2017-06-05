6 Июня 2017 07:05

Тем временем эксперты отмечают, что трагедия может оказать серьезное влияние на исход парламентских выборов. Сегодня в Великобритании пройдет последний раунд теледебатов, в которых примут участие представители семи партий. Необходимость в досрочном голосовании возникла после того, как страна решила выйти из Евросоюза. Как пишут СМИ, премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй, скорее всего, не будет присутствовать. Ранее ее уже подвергли критике за нежелание дискутировать с соперниками в формате теледебатов. Выборы пройдут послезавтра. По данным опросов, консерваторы могут утратить абсолютное большинство в палате общин. Не исключено, что партиям придется вести переговоры друг с другом для формирования коалиции.