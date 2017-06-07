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Сегодня в Великобритании проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента
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8 Июня 2017 07:00

Сегодня в Великобритании проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента

650 мест между собой разделят представители Консервативной партии, лейбористы, либерал-демократы, Партии независимости Соединенного Королевства и Партии независимости Шотландии. Для формирования большинства нужно получить минимум 326 мест. Изначально консерваторам предрекали победу, но за последние недели их отрыв от лейбористов заметно сократился. Премьер-министр Мэй провела не самую удачную предвыборную кампанию, проигнорировала теледебаты на BBC. Масла в огонь "подлили" теракты - британцы задумались о безопасности, лейбористы попытались на этом сыграть.
  

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