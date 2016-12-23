26 Декабря 2016 07:02

Весь мир сегодня скорбит вместе с Россией по жертвам авиакатастрофы в Черном море. На борту рокового лайнера Ту-154 были 92 человека. Спасательная операция в акватории не прекращалась всю ночь. Все подробности - в нашем сюжете.

Не успела Россия оправится после печальных событий, связанных с убийством посла Андрея Карлова в Турции, как случилась новая трагедия. Накануне утром в Черное море рухнул самолет Минобороны Ту-154. На его борту находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Как уже заявили в Минздраве Российской Федерации, все они погибли. Спасатели утверждают, что шансы найти уцелевших в такой авиакатастрофе равны нулю. В связи с трагическими событиями сегодня в России объявлен общенациональный траур. По всей территории страны приспущены государственные флаги и отменены праздничные мероприятия. Вместе с россиянами скорбит и Беларусь.

Тем временем поисково-спасательная операция в Черном море, несмотря на плохие погодные условия, не прерывалась ни на минуту. С наступлением темного времени суток на кораблях и в береговой зоне были развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Это позволило подразделениям Южного военного округа безостановочно проводить визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета. Сегодня на место поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России: "В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения, корабли, водолазы и авиационная техника. В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, 5 вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров".

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из воды тела 12-ти пассажиров воздушного лайнера. Поиски погибших осложняет тот факт, что обломки самолета распределены по большой площади - свыше 10-ти с половиной километров. Причиной этому - сильное течение в данном районе Черного моря. Кроме того, некоторые эксперты заявляют, что большая поисковая площадь указывает на то, что перед падением самолет мог разорваться в воздухе. Впрочем, аналогичный разлет обломков лайнера мог спровоцировать и мощный удар о водную поверхность. Пролить свет на то, как именно произошла авиакатастрофа, смогут только черные ящики, которые в настоящий момент находятся на дне Черного моря.

Напомним, Ту-154 начал свой путь в Сирию из подмосковного аэродрома Чкаловский. В сочинском аэропорту Адлер борт Министерства обороны приземлился несколько часов спустя - там технические службы провели дозаправку самолета. И лайнер вновь поднялся в воздух. Спустя 2 минуты он пропал с радаров диспетчерской службы, не подавая при этом никакого сигнала бедствия.

На борту лайнера находились 92 человека. Среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Они летели в Сирию поздравить военных с наступающим Новым годом. Сегодня родные и близкие погибших продолжают прибывать в Сочи на место трагедии. Людям оказывается необходимая психологическая помощь.

В настоящее время приоритетной версией крушения Ту-154 под Сочи эксперты называют технические неисправности при наборе высоты. Отмечается также сложность самого аэропорта Адлера - заход только со стороны моря. Возможность ухода на второй круг ограничена. Прорабатываются и такие версии как ошибка пилотирования, некачественное топливо и теракт. Впрочем, вероятность последнего комиссия по расследованию причин крушения практически исключает.