В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы президентского лайнера под Смоленском

10 Апреля 2017 15:02

Трагедия произошла 7 лет назад. По всей стране проходят траурные мероприятия. В Варшаве они начались рано утром с богослужения в семинарийном костеле. У Президентского дворца жители города возлагают цветы и зажигают свечи. В Кракове люди идут к королевскому замку Вавель, где похоронена президентская чета - Лех и Мария Качиньские. Вечером в некоторых городах Польши пройдут марши памяти.