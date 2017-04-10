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В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы президентского лайнера под Смоленском
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10 Апреля 2017 15:02

В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы президентского лайнера под Смоленском

Трагедия произошла 7 лет назад. По всей стране проходят траурные мероприятия. В Варшаве они начались рано утром с богослужения в семинарийном костеле. У Президентского дворца жители города возлагают цветы и зажигают свечи. В Кракове люди идут к королевскому замку Вавель, где похоронена президентская чета - Лех и Мария Качиньские. Вечером в некоторых городах Польши пройдут марши памяти.

  

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