Сегодня в Петербурге прошли первые похороны погибших в результате теракта в метро

6 Апреля 2017 19:06

Земле предали тело Ирины Медянцевой. Женщина была известным кукольным мастером в Северной столице. В тот день она с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в момент взрыва в злополучном вагоне. Благодаря матери, дочь выжила, на данный момент она находится в реанимации.

Тем временем Следственный комитет России проверяет, обучался ли в рядах "Исламского государства" Акбаржон Джалилов, которого подозревают в организации взрыва. По данным информагентства ТАСС, Джалилов долгое время находился за рубежом и вполне мог пройти обучение в одном из лагерей Сирии, где готовят экстремистов. Суд Петербурга сегодня уже арестовал 4 из 8 подозреваемых в содействии террористам. По версии следствия, с 2015 года все задержанные вербовали жителей Северной столицы и вовлекали их в деятельность радикальных группировок.