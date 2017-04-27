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Сегодня в Нидерландах отмечают День короля
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27 Апреля 2017 15:12

Сегодня в Нидерландах отмечают День короля

Праздник государственный и символизирует единство всего народа. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и всю страну с национальным праздником. У каждого жителя к нему припасен оранжевый наряд - цвета королевского дома. Веселье традиционно начинается еще до начала большого дня, в так называемую Ночь короля. На площадях играют диджеи, по каналам снуют нарядные лодки, из кафе и дворов доносится живая музыка. Королевская семья тоже посещает мероприятия в Амстердаме. 

  

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