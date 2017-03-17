В мире
17 Марта 2017 08:08
Сегодня в мире отмечают День святого Патрика
Сегодня в разных странах мира отмечают День святого Патрика. Христианский святой стал не только покровителем Ирландии, но и одним из ее символов. С национальным праздником Президента Ирландии Майкла Хиггинса поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. День святого Патрика немыслим без костюмированных зеленых парадов. Зеленую одежду носит даже королева Великобритании. В больших городах в этот день зелеными становятся даже элементы ландшафта: так, в Сиднее подсвечивают зеленым Оперный театр, а в Чикаго подкрашивают реку.
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