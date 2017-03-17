Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сегодня в мире отмечают День святого Патрика
В мире
RSS
Сегодня в мире отмечают День святого Патрика
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 08:08

Сегодня в мире отмечают День святого Патрика

Сегодня в разных странах мира отмечают День святого Патрика. Христианский святой стал не только покровителем Ирландии, но и одним из ее символов. С национальным праздником Президента Ирландии Майкла Хиггинса поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. День святого Патрика немыслим без костюмированных зеленых парадов. Зеленую одежду носит даже королева Великобритании. В больших городах в этот день зелеными становятся даже элементы ландшафта: так, в Сиднее подсвечивают зеленым Оперный театр, а в Чикаго подкрашивают реку.

  

Другие новости

Правый реванш провалился Правы рэванш праваліўся 16.03.2017 21:14 / В мире Правый реванш провалился

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =