Сегодня в мире отмечают День святого Патрика

17 Марта 2017 08:08

Сегодня в разных странах мира отмечают День святого Патрика. Христианский святой стал не только покровителем Ирландии, но и одним из ее символов. С национальным праздником Президента Ирландии Майкла Хиггинса поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. День святого Патрика немыслим без костюмированных зеленых парадов. Зеленую одежду носит даже королева Великобритании. В больших городах в этот день зелеными становятся даже элементы ландшафта: так, в Сиднее подсвечивают зеленым Оперный театр, а в Чикаго подкрашивают реку.