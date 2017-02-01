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Сегодня в Минске пройдет встреча трехсторонней контактной группы по Украине
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1 Февраля 2017 07:01

Сегодня в Минске пройдет встреча трехсторонней контактной группы по Украине

Ситуация в районе Авдеевки, вероятнее всего, станет основной темой переговоров.

По данным властей, обстрелы в регионе происходят регулярно уже четвертые сутки. Активные бои здесь начались в воскресенье утром. За это время погибли, по разным данным, от 7-ми до 15-ти человек. Десятки ранены, в том числе мирные жители. Из-за обстрелов в районе Авдеевки нет связи, электричества, тепла и частично водоснабжения (а в регионе - 20-ти градусные морозы). Проводится эвакуация местных жителей.

Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность опасной эскалацией на востоке Украины. Организация призвала стороны конфликта к прекращению огня.

  

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