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Сегодня в Киеве пришлось срочно прервать заседание Верховной рады
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15 Марта 2017 15:10

Сегодня в Киеве пришлось срочно прервать заседание Верховной рады

В зал вошли люди в камуфляже и направились к трибуне. Это были участники инцидента на блокпосту в Славянске. Там накануне произошел конфликт - группа вооруженных лиц отказалась проходить проверку. После этого вице-спикер Оксана Сыроед объявила о прекращении заседания. Позже она обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с требованием расследовать произошедшее.

И как только что стало известно, Совет нацбезопасности Украины вводит санкции в отношении отделений российских банков на территории страны. В течение суток Нацбанк Украины и СБУ должны провести анализ деятельности банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков России, и внести соответствующие предложения.

  

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