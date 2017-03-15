Сегодня в Киеве пришлось срочно прервать заседание Верховной рады

15 Марта 2017 15:10

В зал вошли люди в камуфляже и направились к трибуне. Это были участники инцидента на блокпосту в Славянске. Там накануне произошел конфликт - группа вооруженных лиц отказалась проходить проверку. После этого вице-спикер Оксана Сыроед объявила о прекращении заседания. Позже она обратилась в СБУ и Генпрокуратуру с требованием расследовать произошедшее.

И как только что стало известно, Совет нацбезопасности Украины вводит санкции в отношении отделений российских банков на территории страны. В течение суток Нацбанк Украины и СБУ должны провести анализ деятельности банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков России, и внести соответствующие предложения.