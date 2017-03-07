Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Сегодня в Брюсселе стартует первый в этом году саммит Евросоюза
В мире
RSS
Сегодня в Брюсселе стартует первый в этом году саммит Евросоюза
Скачать Поделиться

9 Марта 2017 07:21

Сегодня в Брюсселе стартует первый в этом году саммит Евросоюза

Лидеры 28 стран выберут нового главу Евросовета. Из-за отсутствия реальных соперников Дональд Туск продолжит занимать этот пост еще два с половиной года. Также главы государств обсудят состояние экономики союза и продолжающийся миграционный кризис. А завтра уже в более узком формате без присутствия Великобритании обсудят подготовку к предстоящему юбилейному саммиту, который пройдет 25 марта в Риме и будет посвящен 60-летию подписания Римского завета.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =