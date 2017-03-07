Сегодня в Брюсселе стартует первый в этом году саммит Евросоюза

9 Марта 2017 07:21

Лидеры 28 стран выберут нового главу Евросовета. Из-за отсутствия реальных соперников Дональд Туск продолжит занимать этот пост еще два с половиной года. Также главы государств обсудят состояние экономики союза и продолжающийся миграционный кризис. А завтра уже в более узком формате без присутствия Великобритании обсудят подготовку к предстоящему юбилейному саммиту, который пройдет 25 марта в Риме и будет посвящен 60-летию подписания Римского завета.