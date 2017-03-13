Сегодня в Астане стартует третий раунд переговоров по ситуации в Сирии

14 Марта 2017 09:03

В столице Казахстана соберутся делегации официального Дамаска и оппозиции, а также представители посредников - России, Ирана и Турции. В ближайшие два дня стороны должны разработать единую карту присутствия в Сирии боевиков. Переговоры в Астане призваны закрепить действующий режим прекращения огня и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией.