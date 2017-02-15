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Сегодня в Астане официально откроется международная встреча по Сирии
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16 Февраля 2017 08:04

Сегодня в Астане официально откроется международная встреча по Сирии

Сегодня в Астане официально откроется международная встреча по Сирии, хотя де-факто переговоры на астанинской площадке велись целый день еще вчера. Ранее старт переговоров был отложен из-за неприбытия делегаций оппозиции. В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН. Кроме того, в повестку дня могут войти и другие темы - в зависимости от пожелания сирийских участников.

  

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