16 Февраля 2017 08:04

Сегодня в Астане официально откроется международная встреча по Сирии, хотя де-факто переговоры на астанинской площадке велись целый день еще вчера. Ранее старт переговоров был отложен из-за неприбытия делегаций оппозиции. В центре внимания участников - контроль за режимом прекращения огня и перспективы межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН. Кроме того, в повестку дня могут войти и другие темы - в зависимости от пожелания сирийских участников.