25 Декабря 2016 12:04

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в России. Сегодня утром самолет Минобороны Ту-154 разбился в Черном море. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира - военные, журналисты (уже известно, что среди них - три съемочные группы российских телеканалов Первого, "Звезды" и НТВ), а также музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой. Сообщается, что фрагменты корпуса лайнера уже обнаружены, найдены и несколько тел погибших, документы и личные вещи пассажиров. По предварительным данным, выживших нет. Известно, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и взял курс на Латакию. В Сочи он дозаправился и почти сразу после взлета исчез с радаров. Сигналов бедствия от экипажа не поступало. На данный момент рассматриваются две основные версии крушения - ошибка экипажа и критическая техническая неисправность самолета.

Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что силовики прорабатывают и версию теракта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству России, родным и близким погибших.

26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.

С утра к посольству России в Минске все неравнодушные люди приходят с цветами, зажигают лампады. Адрес посольства в Минске: ул. Нововиленская, д. 1А.







