18 Мая 2017 15:02

В Елисейском дворце сегодня прошло первое заседание нового французского правительства, которому предстоит работать с президентом страны Эммануэлем Макроном. В составе Кабинета министров - 11 мужчин и 11 женщин. Единственный представитель прежнего правительства, перешедший в новое - Жан-Ив Ле Дриан - один из ближайших сподвижников экс-главы Франции Франсуа Олланда. Раньше Ле Дриан занимал пост министра обороны, теперь же возглавит французскую дипломатию. Министром внутренних дел назначен социалист Жерар Коллон - мэр Лиона. В июне в стране пройдут парламентские выборы, по итогам которых состав Кабинета министров может поменяться.