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Сегодня москвичи несут цветы и лампадки к зданию МИДа России
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21 Февраля 2017 15:07

Сегодня москвичи несут цветы и лампадки к зданию МИДа России

Страна скорбит в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

С минуты молчания началось и заседание рабочей группы Генассамблеи. Приспущены флаги на зданиях дипмиссий. Виталий Чуркин скоропостижно скончался накануне в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Дипломат умел находить общий язык с оппонентами и держать удар даже во время самых жарких дискуссий.

  

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