Сегодня москвичи несут цветы и лампадки к зданию МИДа России

21 Февраля 2017 15:07

Страна скорбит в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

С минуты молчания началось и заседание рабочей группы Генассамблеи. Приспущены флаги на зданиях дипмиссий. Виталий Чуркин скоропостижно скончался накануне в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Дипломат умел находить общий язык с оппонентами и держать удар даже во время самых жарких дискуссий.