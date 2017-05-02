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Сегодня Израиль отмечает 69-ю годовщину Дня Независимости
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2 Мая 2017 08:05

Сегодня Израиль отмечает 69-ю годовщину Дня Независимости

По традиции празднику предшествовал День памяти павших и День памяти жертв Катастрофы. Независимое Еврейское государство было провозглашено в 1948 году согласно плану ООН по разделу Палестины. В показательных выступлениях ко Дню Независимости Израиля примут участие спортивные, военно-транспортные и боевые самолеты, а также вертолеты ВВС Израиля. 

  

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