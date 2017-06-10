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Сегодня День России
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12 Июня 2017 12:15

Сегодня День России

Этот праздник появился после принятия Декларации о государственном суверенитете. По всей Российской Федерации проходят масштабные торжества - официальные мероприятия и народные гуляния. Большую праздничную программу подготовили в Москве. Среди самых интересных - концерты, экстремальные мотошоу, выставка ретроавтомобилей и фейерверк. С праздником главу российского государства Владимира Путина и всех россиян поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

  

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