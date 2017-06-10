Сегодня День России

12 Июня 2017 12:15

Этот праздник появился после принятия Декларации о государственном суверенитете. По всей Российской Федерации проходят масштабные торжества - официальные мероприятия и народные гуляния. Большую праздничную программу подготовили в Москве. Среди самых интересных - концерты, экстремальные мотошоу, выставка ретроавтомобилей и фейерверк. С праздником главу российского государства Владимира Путина и всех россиян поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.