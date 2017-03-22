Сегодня День Пакистана

23 Марта 2017 12:12

Национальный праздник начался с рассветом, когда в Исламабаде прозвучал 31 артиллерийский залп и салюты в каждом регионе. В мечетях прошли коллективные молитвы во имя процветания, развития и солидарности нации. Центральное мероприятие торжеств - военный парад в Исламабаде, который принимал глава государства. С национальным праздником президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Наваза Шарифа поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.