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Сегодня День Пакистана
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23 Марта 2017 12:12

Сегодня День Пакистана

Национальный праздник начался с рассветом, когда в Исламабаде прозвучал 31 артиллерийский залп и салюты в каждом регионе. В мечетях прошли коллективные молитвы во имя процветания, развития и солидарности нации. Центральное мероприятие торжеств - военный парад в Исламабаде, который принимал глава государства. С национальным праздником президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Наваза Шарифа поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

  

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