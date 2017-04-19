Сегодня британский парламент проголосует по вопросу о порядке проведения досрочных выборов

19 Апреля 2017 15:06

С инициативой накануне выступила премьер-министр Тереза Мэй. Глава правящей Консервативной партии объяснила это необходимостью иметь сильный Кабинет министров в условиях, когда стране предстоят сложные переговоры по выходу из состава ЕС. По ее словам, разногласия, которые наблюдаются между депутатами, ставят под угрозу Брексит. Лейбористы предложение поддержали. Предполагается, что парламент распустят в ночь со 2 на 3 мая. А само голосование состоится 8 июня.

Досрочные выборы в Великобритании внесут больше ясности в переговоры Лондона о выходе из Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, любая длительная неопределенность отражается не совсем хорошо на политических и экономических отношениях между Европой и Великобританией.