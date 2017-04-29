В мире
29 Апреля 2017 21:11
Санкции против России неэффективны
В ООН объявили, что санкции против России неэффективны. В заявлении, произнесенном на открытом заседании организации в Нью-Йорке, говорится, что ограничительные меры должны быть сняты. По оценке спецдокладчика Совета ООН по правам человека Идриса Джазаири, за прошедшие три года экономики стран Запада, которые ввели санкции против России, потеряли около 100 миллиардов долларов. Экономика России - вдвое меньше: порядка 52 миллиардов или 1% ВВП.
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