Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения от блокады

27 Января 2017 12:07

В городе пройдут десятки памятных мероприятий. Траурная церемония традиционно проходит на Пискаревском мемориальном кладбище. Осада Ленинграда гитлеровскими войсками длилась почти 900 дней - она началась осенью 1941-го. Зимой 43-го блокадное кольцо удалось прорвать, но полностью блокада была снята лишь год спустя - 27 января 1944-го. Всего от обстрелов, бомбежек и голода погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек.