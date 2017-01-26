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Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения от блокады
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27 Января 2017 12:07

Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения от блокады

В городе пройдут десятки памятных мероприятий. Траурная церемония традиционно проходит на Пискаревском мемориальном кладбище. Осада Ленинграда гитлеровскими войсками длилась почти 900 дней - она началась осенью 1941-го. Зимой 43-го блокадное кольцо удалось прорвать, но полностью блокада была снята лишь год спустя - 27 января 1944-го. Всего от обстрелов, бомбежек и голода погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

  

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