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Самый шумный и веселый карнавал охватил юг Парагвая
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13 Февраля 2017 12:17

Самый шумный и веселый карнавал охватил юг Парагвая

Традиции праздника уже более 100 лет, он привлекает огромное количество туристов. В основном это бразильские и аргентинские путешественники - любители самбы. На центральной площади города был выстроен настоящий самбадром. К карнавалу в Парагвае готовятся целый год — шьют костюмы и ставят танцы. 

  

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