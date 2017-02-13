Самый шумный и веселый карнавал охватил юг Парагвая

13 Февраля 2017 12:17

Традиции праздника уже более 100 лет, он привлекает огромное количество туристов. В основном это бразильские и аргентинские путешественники - любители самбы. На центральной площади города был выстроен настоящий самбадром. К карнавалу в Парагвае готовятся целый год — шьют костюмы и ставят танцы.