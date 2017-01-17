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Самый престижный форум часового искусства стартовал в Женеве
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17 Января 2017 15:16

Самый престижный форум часового искусства стартовал в Женеве

И в этом году выставка доступна для более широкой публики.  Данный шаг позволит гигантам часовой индустрии  встретиться со своими конечными покупателями, а также узнать реальные предпочтения потребителей. Ценители часовых механизмов и просто обычные покупатели смогут посетить выставку до конца недели.

 

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