Самый престижный форум часового искусства стартовал в Женеве

17 Января 2017 15:16

И в этом году выставка доступна для более широкой публики. Данный шаг позволит гигантам часовой индустрии встретиться со своими конечными покупателями, а также узнать реальные предпочтения потребителей. Ценители часовых механизмов и просто обычные покупатели смогут посетить выставку до конца недели.