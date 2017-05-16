RSS В мире

18 Мая 2017 15:11

Самый длинный в мире кот живет в Мельбурне

Зовут его Омар. Длина домашнего питомца составляет 120 сантиметров. Совсем скоро ему исполнится 4 года. На изучение и проверку данных экспертам из Книги рекордов Гиннесса потребуется три месяца, после чего Омар может стать официально новым рекордсменом. В настоящее время статус самого длинного кота в мире удерживает 118-сантиметровый мейнкун из города Уэйкфилд. Он живет в английском графстве Йоркшир.