Самые мощные за последние 30 лет снегопады обрушились на Японию

13 Февраля 2017 12:10

Нарушено транспортное сообщение - прервано движение поездов. На платной скоростной дороге в гигантской 10-километровой пробке полдня в простояли более двух с половиной сотен автомобилей. Отменены занятия более чем в 130-ти школах. В префектуре Тоттори под тяжестью снега перевернулись и затонули 20 судов, из некоторых вытекло топливо.