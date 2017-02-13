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Самые мощные за последние 30 лет снегопады обрушились на Японию
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13 Февраля 2017 12:10

Самые мощные за последние 30 лет снегопады обрушились на Японию

Нарушено транспортное сообщение - прервано движение поездов. На платной скоростной дороге в гигантской 10-километровой пробке полдня в простояли более двух с половиной сотен автомобилей. Отменены занятия более чем в 130-ти школах. В префектуре Тоттори под тяжестью снега перевернулись и затонули 20 судов, из некоторых вытекло топливо.

  

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