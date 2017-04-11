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Самые дорогие серьги в мире выставили на продажу
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11 Апреля 2017 19:07

Самые дорогие серьги в мире выставили на продажу

Аполлон Голубой и Артемида Розовая. Самые дорогие серьги в мире выставили на продажу в Великобритании. В них редчайшие бриллианты, весом примерно 15 карат. Камни назвали в честь древне-греческих богов за их уникальную чистоту и цвет. Выручить за них планируют около 60 миллионов долларов. Впрочем, если средств на пару сережек не хватит, купить их можно будет и по отдельности.

  

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