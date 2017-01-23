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Samsung объявила официальную причину взрывов своих Galaxy Note 7
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23 Января 2017 09:08

Samsung объявила официальную причину взрывов своих Galaxy Note 7

Бракованные аккумуляторы загораются из-за перегрева. Специалисты южнокорейской компании берут на себя ответственность за ошибку и планируют изменить конструкцию батарей. Напомним, из-за серии инцидентов смартфоны Galaxy Note 7 запретили проносить на борт самолетов почти по всему миру. Проблемы с флагманскими телефонами могут обойтись компании в 5 миллиардов долларов.

  

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