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Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие
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7 Марта 2017 12:09

Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие

"Боинг-777" авиакомпании Air India с экипажем, состоящим из четырех женщин-пилотов и двух стюардесс, проделал путь из Дели в Сан-Франциско через Тихий океан, а обратно - через Атлантический. Воздушное путешествие на 15 тысяч 300 километров заняло 15 с половиной часов. Примечательно, что наземные службы, обеспечивающие полет, также состояли из женщин. Чтобы официально зафиксировать рекорд, Air India обратилась в Книгу рекордов Гиннесса. Женский рейс был приурочен к празднику 8 Марта.
  

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