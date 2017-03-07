Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие

7 Марта 2017 12:09

"Боинг-777" авиакомпании Air India с экипажем, состоящим из четырех женщин-пилотов и двух стюардесс, проделал путь из Дели в Сан-Франциско через Тихий океан, а обратно - через Атлантический. Воздушное путешествие на 15 тысяч 300 километров заняло 15 с половиной часов. Примечательно, что наземные службы, обеспечивающие полет, также состояли из женщин. Чтобы официально зафиксировать рекорд, Air India обратилась в Книгу рекордов Гиннесса. Женский рейс был приурочен к празднику 8 Марта.