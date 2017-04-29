Самолет российского "Аэрофлота" попал в зону турбулентности. Травмы получили 25 человек

1 Мая 2017 09:16

Самолет российского "Аэрофлота" Москва - Бангкок в небе над Таиландом неожиданно попал в зону турбулентности. Многие пассажиры были в это время не пристегнуты или стояли в проходах между креслами. Травмы получили 25 человек. У них множественные переломы. После аварийной посадки в аэропорту Бангкока пострадавшим была оказана первая помощь только спустя полчаса, пишут некоторые СМИ: какое-то время самолет просто находился на стоянке.