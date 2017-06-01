Самолет авиакомпании Malaysia Airlines вынуждено вернулся в Мельбурн

1 Июня 2017 07:21

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший в Куала-Лумпур, был вынужден вернуться в Мельбурн. Пассажиры скрутили подозреваемого, который утверждал, что он пронес бомбу в салон.

По информации силовиков, это не был угон. Агрессивно настроенный пассажир пытался войти в кабину пилотов. При этом утверждал, что у него есть бомба. По всей видимости, мужчина был пьян.

Преступника обезвредили. Сейчас он под арестом.