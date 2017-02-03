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Саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет сегодня в Валлетте
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3 Февраля 2017 07:09

Саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет сегодня в Валлетте

Первый в этом году саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет сегодня в Валлетте - столице Мальты. Его основная задача - достигнуть договоренности о мерах, которые бы остановили миграцию между Ливией и Европой по Средиземному морю. Также лидеры стран ЕС обсудят миграционный кризис и будущее союза без Великобритании.  


  

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