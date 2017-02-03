3 Февраля 2017 07:09

Первый в этом году саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет сегодня в Валлетте - столице Мальты. Его основная задача - достигнуть договоренности о мерах, которые бы остановили миграцию между Ливией и Европой по Средиземному морю. Также лидеры стран ЕС обсудят миграционный кризис и будущее союза без Великобритании.



