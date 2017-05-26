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Саммит "Большой семерки" открывается сегодня в итальянской Таормине
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26 Мая 2017 07:08

Саммит "Большой семерки" открывается сегодня в итальянской Таормине

Теракт в Манчестере станет одной из тем саммита "Большой семерки". Форум открывается сегодня в итальянской Таормине на Сицилии. Рабочие встречи будут проходить несколько дней. Главные темы - выход Великобритании из ЕС, нормализация отношений ЕС и США, а также борьба с терроризмом, проблемы миграции и свободная торговля. В саммите примет участие президент США Дональд Трамп. Британский премьер Тереза Мэй не исключила, что из-за происходящего в королевстве ей придется покинуть форум на день раньше запланированного срока. В Таормине беспрецедентные меры безопасности. На улицах более 10-ти тысяч силовиков. Итальянцы опасаются провокаций.

  

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