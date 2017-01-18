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Саммер Зервос подала против Дональда Трампа иск о клевете
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18 Января 2017 09:08

Саммер Зервос подала против Дональда Трампа иск о клевете

Американка Саммер Зервос, обвинявшая Дональда Трампа в домогательствах,  подала против него иск о клевете.  Женщина утверждает, что миллиардер нанес вред ее репутации, отрицая выдвинутые обвинения. Истец требует обязать новоизбранного лидера  отозвать свои заявления и извиниться. Саммер Зервос - одна из нескольких женщин, которые перед выборами президента США  обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. С ней он якобы встречался в 2007 в отеле в Лос-Анджелесе, когда обсуждал ее потенциальное трудоустройство. Сам Трамп назвал все обвинения  ложью.

 

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