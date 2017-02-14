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Самая высокая дамба в США может рухнуть в любой момент
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14 Февраля 2017 07:07

Самая высокая дамба в США может рухнуть в любой момент

Внимание мировой прессы приковано к событиям в калифорнийском Оровилле. Здесь самая высокая дамба в США может рухнуть в любой момент. Высота сооружения 230 метров. И после сильных ливней эрозия серьезно повредила водосбросы. На месте продолжают работать экстренные службы. Если произойдёт прорыв, ближайшие города накроет девятиметровой стеной воды. Пока специалисты заделывают бреши с помощью камней. В штате объявлен режим ЧП. Эвакуированы почти 200 тысяч человек. В готовность приведены более 20 тысяч военных.  

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