Самая скандальная избирательная кампания в истории Пятой республики

7 Мая 2017 15:01

Главная тема мировой политики сегодня - кто станет президентом Франции: Ле Пен или Макрон. Кампания стала самой скандальной в истории Пятой республики.

Голосование проходит на фоне очередного шума. За несколько часов до наступления дня тишины сайт "Викиликс" сообщил об огромной утечке информации из штаба Макрона. В результате 9 гигабайт (писем, фотографий и приложений) попали в открытый доступ. Но несмотря на это именно Макрону пророчат победу. По последним опросам, его поддержат 63 процента избирателей. Проголосовали уже свыше 30 процентов французов.

Сам бывший министр экономики свой выбор тоже сделал на избирательном участке Ле Туке-Пари-Плаж. Он находится неподалеку от элитного поселка, где живет политик, который выступает за дерегулирование экономики и дальнейшую интеграцию Франции со структурами ЕС.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен опустила бюллетень в коммуне Энен-Бомон. Там она несколько лет работала главой местного совета. Ле Пен в случае победы обещает провести в стране референдум о выходе из Евросоюза.

Проголосовал и нынешний президент Франции Франсуа Олланд. Он сегодня посетил избирательный участок в городе Тюлль.

Вечером — уже после окончания голосования — Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен примут участие в митингах своих сторонников. Тогда и станут известны первые результаты выборов. До закрытия участков публикация любой информации о предварительных результатах голосования во Франции запрещена. За нарушение этого правила СМИ грозит штраф в размере 75 000 евро.

Отметим, выборы президента Франции проходят в режиме чрезвычайного положения. Мобилизовано 50 000 полицейских, жандармов, военных и даже сотрудников частных охранных фирм. Количество патрулей увеличено и на улицах. Усилена охрана Елисейского дворца. Вчера у военной базы на западе страны полиция задержала экстремиста, который признался, что готовил нападение.